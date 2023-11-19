Общество 19 ноября 2023, 17:58 Наличие кота в доме смягчило наказание вооруженному хулигану в Кемерове — СМИ Mash: кот стал смягчающим обстоятельством в деле хулигана из Кемерова Unsplash

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Суд признал наличие кота у обвиняемого смягчающим обстоятельством при вынесении наказания. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Мужчина попал на скамью подсудимых в Кемерове из-за хранения оружия, причинения легкого вреда здоровью и хулиганства. Местный житель, будучи пьяным, напал на человека и угрожал ему пистолетом. Ранее мужчина привлекался за разбой и наркотики.

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В нападении преступник сознался и помогал следствию. Суд признал кемеровчанина виновным, но учел ряд смягчающих обстоятельств.

«Среди них: на учете в наркодиспансере не состоит, здоровье слабое, семья есть, а дома — кот. Как животное затесалось в этот строгий бюрократический список, не знает даже сам осужденный», — добавили журналисты.

В итоге мужчине дали условный срок.

Ранее кемеровский суд вынес приговор владельцу сгоревшего приюта — пять лет колонии общего режима. Здание не соответствовало требованиям пожарной безопасности, а сотрудники работали без договоров.