Наличие домашних животных назвали важным для одиноких людей | 360°

Общество 22 октября 2022, 07:21 Наличие домашних животных назвали важным для одиноких людей Терапевт Лапа: домашние животные положительно влияют и на детей, и на взрослых. Unsplash

Читать 360tv в

Наличие домашних животных оказывает положительное влияние и на детей, и на взрослых. Об этом RT рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

Особенно важно наличие питомцев в доме для одиноких людей.

Реклама

«Им просто необходимо иметь домашних животных, которые способствуют уравновешенному психоэмоциональному состоянию», — объяснила она.

Реклама

И для человека тоже будут полезны частые прогулки и необходимость воспитывать питомца. Животное в доме семьи, особенно собака, приучит детей заботиться об окружающих. Как сказала Лапа, «это и психологическое, домашнее, социальное воспитание, а также здоровье самого человека».

Только перед тем, как заводить питомца, надо убедиться, что у вас нет аллергии. При этом она отметила, что сегодня аллергии лечатся, и очень хорошо.

Кинологи советуют не заставлять собаку гулять под дождем, если она не хочет. В дождь запахи сильно обостряются — это может встревожить пса. Достаточно нескольких минут, чтобы он сделал свои дела.