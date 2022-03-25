Наличие диплома у исполнителя является критичным показателем профессионализма только для 22% заказчиков услуг в России. При этом важность присутствия сертификатов и дипломов в профиле исполнителя отметили 67%. Таковы результаты опроса сервиса «Авито Услуги». Итогами исследования поделился ТАСС.

Образование исполнителя чаще называли принципиально важным заказчики из Перми (78%), Екатеринбурга (73%) и Москвы (70%). На документы в основном обращают внимание женщины. Особенно их наличие важно для заказчиков старше 65 лет. Эта возрастная группа в основном выбирает исполнителя как раз по диплому (об этом сообщили 68% опрошенных данной категории). А люди от 25 до 34 лет больше других (69%) склонны выбирать специалистов по фото в профиле. Видеть фото исполнителя в объявлении важно для 67%, особенно когда речь идет о выборе репетитора, няни и юриста.

Большинство респондентов (94%) независимо от возраста склонны опираться на отзывы других пользователей услуг. Женщины изучают отзывы чаще, чем мужчины (96% против 91%).

К исполнителям, чьи профили прошли верификацию сервиса по паспорту, правам или реквизитам на «Авито Услуги», клиенты обращаются почти втрое чаще. Верификация является одним из ключевых факторов выбора специалиста для 76% опрошенных.

Опрос прошел среди 10 тысяч респондентов от 18 лет по всей России в марте 2022 года.