Налетчика на банк в Екатеринбурге отправили на лечение

По данным информагентства, в октябре прошлого года 37-летний житель Волгодонска, находясь в Екатеринбурге проездом, вооружился двуствольным ружьем и ворвался в филиал банка.

Он начал стрелять по камерам наблюдения и клиенты-мужчины, находившиеся на тот момент в операционном зале, набросились на него. Налетчик успел застрелить одного из них. После этого его скрутили и передали правоохранителям.

Преступник прошел зимой-весной комиссионную психолого-психиатрическую экспертизу. По ее итогам его решили отправить на лечение в психиатрический стационар.