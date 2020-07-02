Налетчика на банк в Екатеринбурге отправили на лечение
В Екатеринбурге на лечение в психиатрический стационар направлен мужчина, который совершил налет на банк и застрелил одного из клиентов. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
По данным информагентства, в октябре прошлого года 37-летний житель Волгодонска, находясь в Екатеринбурге проездом, вооружился двуствольным ружьем и ворвался в филиал банка.
Он начал стрелять по камерам наблюдения и клиенты-мужчины, находившиеся на тот момент в операционном зале, набросились на него. Налетчик успел застрелить одного из них. После этого его скрутили и передали правоохранителям.
Преступник прошел зимой-весной комиссионную психолого-психиатрическую экспертизу. По ее итогам его решили отправить на лечение в психиатрический стационар.