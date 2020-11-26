Накопительную часть пенсии «заморозят» до конца 2023 года

Документ одобрили на состоявшемся 26 ноября пленарном заседании нижней палаты парламента.

С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от зарплаты идут в страховую часть. Из них выплаты получают нынешние пенсионеры. По закону норма действовала до 2021 года, в прошлом году президент РФ Владимир Путин продлил «заморозку» до 2022 года. Теперь она будет действовать до конца 2023-го.

Размер в 16% индивидуальной части тарифа страховых взносов сохраняется, поэтому и пенсионные права застрахованных в системе обязательного пенсионного страхования останутся прежними: учет в 2023 году страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в полном объеме на страховую пенсию их не уменьшит.