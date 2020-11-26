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    26 ноября 2020, 13:36

    Накопительную часть пенсии «заморозят» до конца 2023 года

    Юлия Булыгина

    Госдума приняла закон о «заморозке» накопительной части пенсий до конца 2023 года, об этом сообщило РИА «Новости».
    Накопительную часть пенсии «заморозят» до конца 2023 года

    Документ одобрили на состоявшемся 26 ноября пленарном заседании нижней палаты парламента.

    С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от зарплаты идут в страховую часть. Из них выплаты получают нынешние пенсионеры. По закону норма действовала до 2021 года, в прошлом году президент РФ Владимир Путин продлил «заморозку» до 2022 года. Теперь она будет действовать до конца 2023-го.

    Размер в 16% индивидуальной части тарифа страховых взносов сохраняется, поэтому и пенсионные права застрахованных в системе обязательного пенсионного страхования останутся прежними: учет в 2023 году страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в полном объеме на страховую пенсию их не уменьшит.