«Наблюдатели плачут, когда видят реакцию голосующих». Юденич рассказала о референдуме в Подмосковье | 360°

Эксклюзив 25 сентября 2022, 19:55 Поделиться Telegram

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Viber «Наблюдатели плачут, когда видят реакцию голосующих». Юденич рассказала о референдуме в Подмосковье Юденич: за референдумом в Подмосковье следят наблюдатели из Франции, Индии и других стран

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Власти Подмосковья организовали участки для голосования в рамках референдума о территориальной принадлежности ДНР, ЛНР, а также подконтрольных России частях Запорожской и Херсонской областей. На одной из зон побывала председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе Московской области Марина Юденич. Она рассказала «360», как проходит выборный процесс.

Она напомнила, что в Подмосковье с 2014 года живут люди, которые бежали из Донбасса

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«В этом году их количество, естественно, увеличилось. Кто-то уже устроился на работу, а кто-то еще в поиске. Дети ходят в садики, школы», — поделилась Юденич.

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По ее словам, выездные комиссии организованы представителями ДНР, ЛНР, а также подкотрольных России частей Запорожской и Херсонской областей. Они специально приехали в Подмосковье для проведения голосования. При этом регион со своей стороны помогает в организации мероприятий.

РИА «Новости»

«Оказываем содействие организационное, техническое. Обеспечиваем безопасность и сопровождаем международных наблюдателей», — описала Юденич.

По ее словам, за проведением референдума в Подмосковье следят представители большого количества стран. Среди них — наблюдатели от Франции, Сербии, Черногории, Ирака, Ливии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Тонго и Исландии.

«Сегодня они имели возможность поработать на избирательных участках, поговорить с людьми, задать им вопросы, и пока от наблюдателей мнение позитивное», — описала она.

Также Юденич сообщила, что некоторые наблюдатели не смогли сдержать эмоции от увиденного. По ее словам, представители нескольких стран даже заплакали.

У нас наблюдатели плачут на участке, когда видят реакцию голосующих. Когда люди со слезами на глазах рассказывают, что они наконец-то вернутся домой, что они ждали этого восемь лет Марина Юденич председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе Московской области.

Юденич напомнила, что впереди еще два дня референдума. Она понадеялась, что они тоже пройдут достойно. По ее словам, все участники голосования — и члены комиссии, и избиратели — очень открыты и готовы к диалогу.

«Здесь люди настолько открыты, что они даже иногда не идут поставить галочку в бюллетене. Они ставят ее сразу и готовы показать наблюдателям бюллетень, в котором голосовали за возвращение в Россию», — описала Юденич.

Также она отметила, что наблюдателей удивляет такая открытость, поскольку они привыкли к тайне голосования как важной составляющей демократических выборов. Она подчеркнула, что люди сами хотят поделиться своим выбором.

Юденич сказала, что наблюдателей также шокируют и истории участников референдума. Представители стран приходят в ужас, когда узнают о тяготах жизни в Донбассе за эти восемь лет.

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