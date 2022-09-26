«Наконец-то сбылась наша мечта». Жители ЛНР поделились эмоциями после голосования на референдуме о воссоединении с РФ | 360°

Эксклюзив 26 сентября 2022, 02:37 Поделиться Telegram

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Viber «Наконец-то сбылась наша мечта». Жители ЛНР поделились эмоциями после голосования на референдуме о воссоединении с РФ Жители ЛНР назвали долгожданным референдум о вхождении в состав РФ

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В эти дни в четырех освобожденных регионах Украины — ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области — проходят референдумы о присоединении к России. Пришедшие отдать свой голос не могут сдержать эмоций — они ждали этого многие годы. Явка избирателей в ЛНР говорит о том, что никакие угрозы со стороны Запада и Украины не смогли остановить жителей — после трех дней она составила 76,09%.

С жителями Луганской Народной Республики побеседовали сотрудники «Народного фронта» и выяснили, что чувствуют в регионах, где происходит столь важное для истории событие.

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«Все вместе — гордость, радость, торжество, успокоение, какую-то законченность», — так описал свои чувства житель Луганска Алексей.

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«Знаем, что мы будем уже защищенными. Если мы будет в составе России, значит, Путин нам поможет», — сказала Любовь Леонидовна из Кировска.

Жительница села Красный яр Елена Малаухова выразила надежду, что будущие поколения ждет лучшая жизнь.

«Мы хотим, чтобы наши дети, внуки, правнуки хоть пожили лучше, не при этой гадости. Там [в России — прим. ред.] большие перспективы. Институты, например», — уточнила Елена.

Голосование о вхождении ЛНР в состав России стартовало 23 сентября и продлится до 27 сентября. Согласно международному праву, референдум в Луганской Народной Республики уже можно считать состоявшимся благодаря высокой явке избирателей

Отдать свой голос можно и на территории Московской области. Для жителей республик Донбасса и освобожденных территорий там открыты 11 участков. Чтобы узнать свой участок, необходимо позвонить по телефону 8-800-550-97-44.

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