Мучителей животных будут наказывать штрафами до 100 тысяч рублей

В Госдуме разработали законопроект, который предполагает серьезные штрафы за жестокое обращение с животными. Депутаты уже рекомендовали принять поправки в КоАП в первом чтении.

Проект закона устанавливает ответственность за нарушение законодательства в области обращения с животными, сообщила «Российская газета».

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, который выступил одним из инициаторов изменений, уточнил: санкции в том числе введут за жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовного преступления.

Мучителей невинных питомцев будет грозить штраф от пяти до 15 тысяч рублей. Если к произошедшему причастно должностное лицо, то ему придется заплатить от 15 до 30 тысяч. Для юридических лиц предусмотрен штраф от 50 до 100 тысяч рублей.

Статью о жестоком обращении с животными внесли в Уголовный кодекс еще в 2017 году. По ней активно нарабатывают практику. Тем не менее к уголовной ответственности любителей бить собак или морить их голодом не привлекают. Если поправки примут, то подобные действия могут попасть под статью КоАП и повлечь за собой штраф.