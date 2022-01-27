Наказания мало. В закон предложили внести изменения по «педофильским» статьям

После нескольких случаев нападения педофилов на детей остро встал вопрос об изменении законодательства. В России готовится ужесточение наказания за подобные преступления, но необходимо принимать и превентивные меры.

Оградить детей от педофилов

Убийство и изнасилование пятилетней девочки из Костромы всколыхнуло общественность, поскольку один из насильников ранее уже был судим за педофилию. Предотвратить рецидив правоохранительная система не смогла. В России в этом году приняли закон об ужесточении наказания для людей, совершающих преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Сейчас документ находится на подписи у президента.

При этом отнестись к расследованию подобных преступлений нужно с особым вниманием, уверен адвокат семьи погибшей в Костроме от рук педофилов девочки Андрей Алешкин. Он заявил, что нужно не только ужесточить наказание, но и подключить к вынесению вердиктов суд присяжных.

«И Совет по правам человека, и общественность говорит о том, что, когда утяжеляется наказание, есть возможность правоохранительным органам условно делать дела для галочки. Соответственно, теряется объективность при расследовании дела», — сказал он.

Защитник отметил, что суд присяжных может стабилизировать ситуацию, чтобы расследование велось беспристрастно, а приговор выносился только на основании серьезных доказательств.

«Прокуратуре придется хорошо готовиться к процессу, подбирать большое количество доказательств», — заключил он.

В РПЦ, кроме того, предложили создать реестр лиц, склонных к педофилии и другим тяжким преступлениям в отношении детей. Об этом рассказал председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов.

Минимизировать риски

Бывают случаи, когда российский закон не может защитить детей. Например, когда они оказываются в семьях иностранцев. По словам Лукьянова, в РПЦ поддержали запрет для граждан других государств пользоваться услугами российских суррогатных матерей. Эта мера должна оградить детей от возможных преступлений будущих опекунов-иностранцев.

«В 2013 году был характерный случай, так называемый австралийский кейс, когда ребенок, полученный с помощью суррогатного материнства в России, подвергался насилию в течение семи лет со стороны мужчин из различных стран», — рассказал священник.

По его словам, в официальных материалах суда было подтверждение того, что ребенка иностранцы получили именно от суррогатной матери из России.

«Это показатель, свидетельство того, что дети, которые уходят в руки иностранцев, находятся в полном распоряжении лиц, которых мы не знаем, с неизвестными намерениями. <…> Значит, они могут попасть в руки людей, которые преследуют цели сексуальной эксплуатации детей, педофилов в том числе», — добавил он.

Запрет на использование услуг российских суррогатных матерей для иностранцев, по мнению Лукьянова, должен защитить российских детей и дать возможность государству контролировать их судьбу.

«Мы знаем, что крупнейшие фирмы, которые предлагают детей из России за рубежом, как правило, обслуживают лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией, а следовательно, мы понимаем, куда эти дети могут попасть», — заключил он.

Неделю назад, 19 января, комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей поддержал законопроект о запрете услуг российских суррогатных матерей для иностранцев. Воспользоваться этой опцией, по задумке законодателей, смогут только россиянки или российские пары, которые не могут родить ребенка самостоятельно по медицинским показаниям.