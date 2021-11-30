Депутат Драпеко рассказала, каким рэперам не грозит наказание за тексты

Депутат Елена Драпеко рассказала, что не всех рэперов будут привлекать к ответственности за пропаганду наркотиков. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Среди исполнителей, тексты которых не вызывают вопросов она выделила Басту и Oxxxymiron.

«Хочу сказать, что у нас у Басты и у Oxxxymiron, насколько я помню, такого (пропаганды наркотиков — прим. ред.) не было в текстах», — отметила Драпенко.

Она добавила, что пропаганда наркотиков запрещена по закону, поэтому привлекать к ответственности исполнителей, у которых ее находят в текстах, имеют полное право.