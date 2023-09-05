Общество 05 сентября 2023, 17:56 Наказание за продажу мухоморов в России предложили ввести в Независимой наркологической гильдии

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Президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев в беседе с ИА НСН предложил ввести наказание за продажу мухоморов на маркетплейсах.

Ранее депутат от Татарстана Айдар Метшин сообщил, что мухоморы необходимо приравнять к наркотикам. По его словам, галлюциногенные грибы начали продавать под видом БАДов в свободном доступе.

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Как рассказал Исаев, отравление мухоморами может привести к смертельному исходу. Человек может столкнуться с параличом нервной системы и нарушением дыхательного центра.

«Среди последствий — тяжелое отравление, то есть, нужна именно скорая помощь», — добавил он.