Общество 19 декабря 2023, 12:26 Наказание за повторный пронос телефона в колонию ужесточили до уголовного Путин подписал закон о тюремных сроках за повторный пронос телефона в колонию РИА «Новости»

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В России ввели уголовное наказание за повторную передачу телефона осужденному или задержанному. Нарушителям грозит штраф, принудительные работы либо реальное заключение. Подписанный президентом Владимиром Путиным закон опубликовали на портале правовой информации.

Поправки внесли в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России. В них добавили статью о наказании за передачу заключенному в колонию и СИЗО телефона и других средств коммуникации.

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Людей, имеющих судимость или административное наказание, накажут штрафом от 100 до 300 тысяч рублей или в размере дохода от одного до двух лет, принудительными работами либо лишением свободы на два года.

Госдума приняли закон 12 декабря, Совфед одобрил на следующий день. Владимир Путин подписал его 19 декабря.

Другим законом президент внес изменения в Кодекс об административных правонарушениях в части усиления ответственности за передачу заключенному запрещенных предметов, продуктов и веществ. Нарушителей оштрафуют на сумму от пяти до 10 тысяч рублей. За передачу мобильных телефонов ввели отдельный повышенный штраф — от 25 до 50 тысяч рублей.

Депутат Александр Хинштейн заявлял, что пользоваться телефонами в колонии запрещено не только осужденным, но и сотрудникам. Технические возможности, по его словам, позволили выявлять номера нарушителей.