Общество 12 мая 2023, 10:15 Наказание за пьяную езду на скоростных трассах предложили усилить в России Политолог Орлов: на трассе водитель создает реальную угрозу массовой аварии с жертвами

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился к главе Госавтоинспекции МВД России Михаилу Черникову с предложением ужесточить наказание за нетрезвое вождение на скоростных трассах. Об этом написал RT.

По словам политолога, одно дело, когда водитель решил у себя во дворе перегнать машину с места на место, а другое, когда он мог управлять автомобилем в состоянии алкогольного опьянения на скоростной трассе, создавая повышенную угрозу с многочисленными жертвами.

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В своем обращении Орлов предложил ввести штраф в размере 60 тысяч рублей и лишать прав на срок от трех до четырех лет.