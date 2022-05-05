Наказание за обман пенсионеров предложили ужесточить в Госдуме

Зампред думской комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Светлана Разворотнева предложила ужесточить наказание для мошенников, которые обманывают пенсионеров. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

Депутат заметила, что количество подобных преступлений велико. По ее словам, когда удается кого-то задержать, то их почему-то не могут осудить.

«Есть статья в уголовном кодексе — „отягчающие обстоятельства“. И до этого отягчающими обстоятельствами были преступления против детей, против лиц, находящимся в заведомо в недееспособном положении, против беременных. Мы просто добавили туда людей старшего возраста», — цитирует парламентария ИА Nation News.

Она выразила надежду, что ужесточение наказания заставить задуматься о том, что аферисты делают с пожилыми людьми.