Наказание за необоснованный сбор данных предложили ввести для продавцов

Продавцы могут поплатиться за чрезмерное проявление любопытства в отношении клиента. Госдуме рекомендовано во втором чтении принять проект, устанавливающий штрафы за требование предоставить персональные данные без видимой необходимости. Об этом написали «Известия».

Президент РФ Владимир Путин год назад поручил правительству ускорить работу, призванную усилить защиту персональных данных россиян. Премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал введение поправок в КоАП в мае 2021 года, в июне правительство внесло на рассмотрение Госдумы соответствующий пакет законопроектов.

Чуть менее чем через год Дума приняла закон, запрещающий продавцам товаров и услуг без необходимости собирать личные данные граждан, по которым их можно идентифицировать. Теперь покупатель имеет право потребовать письменных или устных объяснений, почему ему отказались продать тот или иной товар.

Теперь же Госдума намерена обозначить, какое наказание грозит недобросовестным торговцам. В понедельник, 16 мая, комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки в КоАП, разработанные правительством, и рекомендовал принять их во втором чтении. Эти поправки предполагают штраф в размере от пяти до 10 тысяч рублей на должностных лиц, от 30 до 50 тысяч — на юридических лиц.

При этом эксперты сомневаются, что нововведение серьезно отразится на потребителях. В большинстве случаев компании проявляют гибкость при сборе персональных данных: какие-то из них обязательны, остальные вносятся по желанию пользователя. Вероятнее всего, политика идентификации клиентов будет пересмотрена. В частности, сам объем запрашиваемых данных уменьшат.