Наказание за нарушение тишины днем появится в России

Власти могут ввести наказание за нарушение тишины не только ночью, но и днем. Об этих планах рассказала РИА «Новости» первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

Сенатор заявила, что в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ сейчас есть ответственность за нарушение тишины и покоя граждан только ночью. Но в некоторых субъектах страны эта практика расширена и на дневное время. Где-то она распространяется на выходные дни, а в другом месте — на некоторые часы дня. Такую ответственность могут ввести на региональном уровне.

Рукавишникова перечислила области России, в которых уже нельзя вести себя шумно даже в дневное время. Это Иркутская, Воронежская, Кемеровская, Липецкая, Костромская, Калужская, Томская и Нижегородская области, а также Ставропольский и Красноярский край, Чувашия и Ханты-Мансийский автономный округ.

Ответственность за такое нарушение — денежный штраф. Сейчас он составляет от 500 до 1000 рублей, а в некоторых регионах доходит до пяти тысяч рублей, уточнила сенатор. Она добавила, что у властей регионов есть право привлекать к ответственности и автомобилистов, использующих двигатели без глушителя или включающих музыку слишком громко.