Наказание за мошенничество с пенсионерами предложили ужесточить в России

Депутаты Госдумы предлагают ужесточить наказание за обман пенсионеров и мошенничество в отношении них. Преступления против людей старшего возраста захотели считать отягчающим обстоятельством. Законопроект планируют внести в Госдуму в весеннюю сессию, сообщила газета «Известия».

По словам депутатов, пенсионеры являются самой уязвимой для обмана категорией граждан. Им чаще всего продают ненужные товары за баснословные деньги, навязывают кредиты и отбирают квартиры. В пояснительной записке к проекту сказано, что за 2021 год доля мошеннических действий против людей в возрасте от 60 лет оказалась наибольшей среди остальных возрастных групп: она составила 27%.

По мнению депутатов и экспертов, ужесточение наказания может заставить мошенников задуматься, прежде чем наживаться на таких людях. При этом юристы считают, что более серьезная ответственность не сможет существенно повлиять на механизмы защиты пожилых людей от преступников.

Борьба с мошенничеством в целом должна быть направлена на повышение степени защиты имущества от доступа сторонних лиц, а также на повышение ориентированности пенсионеров, их знаний по тем или иным продуктам и правилам обслуживания, которыми они пользуются.