Наказание за ложный вызов скорой придумали в Госдуме

Экспертный совет при комитете Госдумы по охране здоровья приступил к обсуждению ответственности за ложный вызов скорой помощи. Эксперты предлагают обсудить возможное нововведение с общественностью.

Как разъяснил член комитета Госдумы Юрий Кобзев, служба скорой предназначена для оказания экстренной помощи, в которой никому не может быть отказано. При этом бывают случаи неоправданных звонков, когда бригаду медиков вызывают просто так. В этом случае с пациентом необходимо проводить как минимум разъяснительную работу.

«Если он не понимает, то мы хотим, чтобы страховая компания, являясь посредником между пациентом и защищая его интересы, в то же время создавала систему ответственности пациентов за свое здоровье», — сказал парламентарий. Его слова привел ТАСС.

По словам главы парламентского комитета, тему обсуждают в рамках профильного экспертно-консультативного совета при комитете. При этом к обсуждению необходимо привлечь общественность, с которой, по мнению Козева, необходим договор.

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«Мы знаем, что есть конституционное право на бесплатную медицинскую помощь, мы будем делать все, чтобы человек получал ее бесплатно», — отметил парламентарий.

Он добавил, что нет речи о платном вызове скорой. Но за ложный вызов должна наступать ответственность.