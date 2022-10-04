Наказание за исполнение украинских песен назвали перегибом | 360°

Общество 04 октября 2022, 16:22 Поделиться Telegram

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Viber Наказание за исполнение украинских песен назвали перегибом Депутат ГД Драпеко: наказывать за «Червону калину» — это глупость великая РИА «Новости»

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Наказание за исполнение украинских песен и внесение «Червона калины» в список экстремистских материалов — это перегиб и глупость. Об этом первый зампред комитета Госдумы РФ по культуре Елена Драпеко рассказала изданию «Подъем».

«Нельзя давать административное наказание за исполнение песни, если песня не признана экстремистской. Я считаю, что это очередные перегибы у нас в политике. А завтра „Калинку-малинку“ запретят. Я считаю, что это вообще глупость великая. Другое дело, если ее исполняют демонстративно, сопровождая какими-нибудь комментариями. Если эта несчастная „Червона калина“ не прописана нигде, а просто исполняется фашистами, которые выпили кружку пива и любят эту песню, то я считаю, что песня-то тут точно не виновата», — сказала она.

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Ранее победительница крымского конкурса красоты Ольга Валеева получила десять суток за исполнение песни «Червона калина», которую власти Крыма ассоциируют с «националистическим гимном». Сегодня Госсовет полуострова потребовал признать композицию экстремистской.

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Председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук отметил, что после подобных случаев нужно ужесточать федеральное законодательство. По его словам, необходима и патриотическая мобилизация всего российского гражданского общества.

Валеева победила в конкурсе, который провели в Севастополе весной 2022 года. Пользователи социальных сетей устроили жаркие споры, обсуждая победительницу. Некоторые из них удивились выбору жюри.

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