Важное 28 апреля 2023, 16:11 Наказание за госизмену в России ужесточили до пожизненного срока Путин подписал указ о пожизненном заключении за госизмену Pxhere

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Человека, признанного виновным в государственной измене в России, смогут наказать пожизненным заключением. Указ об ужесточении ответственности за это преступление подписал президент страны Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном-интернет портале правовой информации.

Путин внес поправки в статью 275 УК РФ «Государственная измена». Пожизненное заключение будет грозить за шпионаж и выдачу иностранцам сведений, относящихся к государственной тайне.

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Высшую меру наказания можно будет получить за переход на сторону противника либо финансовую, материально-техническую, консультационную или иную помощь другому государству в антироссийской деятельности.

До президентского указа за госизмену в России наказывали лишением свободы на срок от 12 до 20 лет. Кроме того, совершившие это преступление получали штраф до 500 тысяч рублей.

Закон о пожизненном сроке за госизмену ранее одобрили в Совете Федерации. Правительство внесло эту инициативу в Госдуму осенью 2022 года.