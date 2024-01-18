Общество 18 января 2024, 23:26 Наказание за фейки об армии предложили ужесточить в России Проект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ подготовили в Госдуме РИА «Новости»

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Лидеры фракций Госдумы подготовили законопроект об ужесточении наказания за распространение фейков о Вооруженных силах России. Документ оказался в распоряжении РИА «Новости».

«Реализация федерального закона направлена на упреждение и пресечение преступной деятельности, осуществляемой в целях подрыва основ конституционного строя, обороноспособности страны и безопасности государства», — указали в пояснительной записке.

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Согласно законопроекту, уголовную ответственность ужесточат за публичные призывы к деятельности. Кроме того, законом предусмотрена конфискация денег и имущества, используемых для финансирования преступлений.

Еще парламентарии предложили отнести все преступления диверсионной направленности к деятельности против безопасности России. Осужденных за дискредитацию войск ВС РФ и призывы к экстремизму предложили также лишать госнаград.

Проект закона предварительно поддержали Генпрокуратура, Следственный комитет, Минюст и Росфинмониторинг.

В декабре суд Москвы приговорил режиссера Ивана Вырыпаева к восьми годам тюрьмы за распространение ложной информации о действиях российской армии.