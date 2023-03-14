Важное 14 марта 2023, 13:54 Наказание за фейки и дискредитацию участников СВО ужесточили Госдума приняла законы о наказании за фейки и дискредитацию участников спецоперации РИА «Новости»

Читать 360tv в

Депутаты Госдумы в третьем чтении утвердили законы, предусматривающие уголовные и административные наказания за фейки и дискредитацию формирований и организаций, участвующих в специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Теперь уголовная ответственность наступит, если человек в течение года привлекался по административной статье за распространение фейков или дискредитацию добровольческих формирований, организаций или физических лиц, участвующих в выполнении задач российской армии.

Реклама

Наказание предусматривает штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

Реклама

Если же дискредитация участника привела к смерти по неосторожности, повлекла вред здоровью, имуществу или массовым нарушениям общественного порядка, то наказание ужесточается. Размер штрафа увеличится от 300 тысяч до одного миллиона рублей, а срок лишения свободы — до семи лет.

Документ также предусматривает ответственность за распространение фейков о добровольцах и участниках специальной военной операции. Размер штрафов составляет от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, либо лишение свободы на срок до пяти лет. Если фейки привели к тяжким последствиям, то наказание ужесточается на срок от 10 до 15 лет.

Второй закон предусматривает административную ответственность за публичную дискредитацию участников специальной военной операции, если в действиях нарушителя не увидели признаков уголовного преступления. Размер штрафа для физических лиц составит от 30 до 50 тысяч рублей, для чиновников — от 100 до 200 тысяч рублей, для компаний — от 300 до 500 тысяч рублей.

Спикер Госдумы и один из авторов законопроекта Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания назвал принятие закона «моментом истины».

«Мы с вами должны думать о солдатах и офицерах, кто сегодня в окопах, кто завтра придет, о добровольцах, которые туда поедут», — обратился он к депутатам.

Володин подчеркнул, что законы позволят всему участникам специальной военной операции понять, что ложь и клевета в их адрес неотвратимо приведут к наказанию.