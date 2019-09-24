Наказание за добычу и оборот краснокнижных животных ужесточили в РФ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин разъяснил, что максимальные сроки наказания за охоту на кранснокнижных животных возрастут до восьми лет лишения свободы. Это преступление будет расцениваться как средней тяжести и тяжкое.

«Я считаю, что это правильные меры, и выступаю в их поддержку, но восемь лет лишения свободы — это, как говорится, потолок», — подчеркнул член думского Комитета по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко.

Он добавил, что такие же сроки получают люди, осужденные за убийство человека.