Наказание за добычу и оборот краснокнижных животных ужесточили в РФ
Нижняя палата парламента приняла законопроект, который ужесточает наказание за охоту на животных и рыб из Красной книги. Об этом сообщило РИА ФАН.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин разъяснил, что максимальные сроки наказания за охоту на кранснокнижных животных возрастут до восьми лет лишения свободы. Это преступление будет расцениваться как средней тяжести и тяжкое.
«Я считаю, что это правильные меры, и выступаю в их поддержку, но восемь лет лишения свободы — это, как говорится, потолок», — подчеркнул член думского Комитета по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко.
Он добавил, что такие же сроки получают люди, осужденные за убийство человека.