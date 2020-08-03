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    03 августа 2020, 09:00

    Наказание за блокировку пожарных выходов предложили ужесточить

    Наза Салех Захи

    Глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов считает, что нужно ввести уголовную ответственность за блокировку дверей, которые ведут на пожарную лестницу. С таким предложением он обратился к руководителю МВД России Владимиру Колокольцеву.
    Наказание за блокировку пожарных выходов предложили ужесточить

    Копия письма Курдесова к главе МВД оказалась в распоряжении RT. Общественник отметил, что в настоящее время закрывающим проход к пожарным выходам и эвакуационным лестницам в многоквартирных домах грозит лишь административная ответственность. Однако, по его мнению, действия этих людей угрожают жизни и здоровью других.

    «В связи с этим просим вас рассмотреть целесообразность введения уголовной ответственности в отношении лиц, самовольно блокировавших пожарные выходы, в частности, дополнив статью „Самоуправство“ Уголовного кодекса Российской Федерации новым составом преступления», — говорится в тексте обращения.

    Общественник считает, что первую часть данной статьи УК РФ нужно дополнить наказанием за самовольные действия, которые нарушают требования пожарной безопасности и представляют опасность для жизни и здоровья граждан.

    В конце июля серьезный пожар произошел в женском СИЗО № 6 в Москве. Там в одном из корпусов загорелось подвальное помещение. Всех людей эвакуировали в другие здания.

    Новости SMI.FM