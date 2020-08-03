Наказание за блокировку пожарных выходов предложили ужесточить

Глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов считает, что нужно ввести уголовную ответственность за блокировку дверей, которые ведут на пожарную лестницу. С таким предложением он обратился к руководителю МВД России Владимиру Колокольцеву.

Копия письма Курдесова к главе МВД оказалась в распоряжении RT. Общественник отметил, что в настоящее время закрывающим проход к пожарным выходам и эвакуационным лестницам в многоквартирных домах грозит лишь административная ответственность. Однако, по его мнению, действия этих людей угрожают жизни и здоровью других.

«В связи с этим просим вас рассмотреть целесообразность введения уголовной ответственности в отношении лиц, самовольно блокировавших пожарные выходы, в частности, дополнив статью „Самоуправство“ Уголовного кодекса Российской Федерации новым составом преступления», — говорится в тексте обращения.

Общественник считает, что первую часть данной статьи УК РФ нужно дополнить наказанием за самовольные действия, которые нарушают требования пожарной безопасности и представляют опасность для жизни и здоровья граждан.

В конце июля серьезный пожар произошел в женском СИЗО № 6 в Москве. Там в одном из корпусов загорелось подвальное помещение. Всех людей эвакуировали в другие здания.