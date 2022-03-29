Наказание за безответственное обращение с собаками предложили ввести в России

Наказание за покупку у недобросовестных заводчиков собак и безответственное обращение с ними, из-за чего домашние питомцы оказываются на улице, нужно ввести в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) РФ. Такое мнение высказал сенатор Александр Башкин.

В беседе с РИА «Новости» он призвал не замыкаться только на регуляции численности животных, их стерилизации, а также определении в приюты. Проблему с нападениями бездомных собак на людей, по мнению сенатора, решить можно лишь комплексно.

«Необходимо установить на законодательном уровне, что приобретать собак можно только у лицензированных заводчиков или питомников с обязательным чипированием животного», — считает Башкин.

Также по его мнению, должна быть введена административная ответственность за безответственное избавление от животного.

Введение ответственности, по мнению сенатора, позволит «работать на опережение» и не допускать за счет домашних питомцев роста числа бездомных собак.

В феврале СМИ сообщали, что в России начнут штрафовать россиян за плохое содержание домашних животных. Под штрафы, как уточнялось, попадут, в числе прочего, небезопасный выгул, отказ хозяев убирать за животными на территориях общего пользования.