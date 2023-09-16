Общество 16 сентября 2023, 10:45 «Наказание придет сторицей». В Крыму предупредили о последствиях ударов по полуострову Депутат Шеремет предупредил о жесточайшем ответе на агрессию против Крыма РИА «Новости»

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Страны, чьи ракеты применяются ВСУ для ударов по Крыму, нужно признать стороной военного конфликта и разорвать с ними дипломатические и торговые отношения. С таким предложением выступил депутат Госдумы от региона Михаил Шеремет в комментарии РИА «Новости».

«Мы видим, что Запад не контролирует безумца Зеленского. Их заявления, что ракеты будут применяться только на полях сражений, не стоят и ломаного гроша. <…> Мы должны дать жесточайший ответ на любую агрессию», — подчеркнул собеседник агентства.

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По мнению Шеремета, западные партнеры киевского режима должны раз и навсегда осознать, что ни одна агрессивная выходка против России не останется безнаказанной.

«При этом наказание придет сторицей», — предупредил депутат.

В ночь на 13 сентября ВСУ атаковали крылатыми ракетами судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе. Помимо этого, противник использовал три безэкипажных катера против совершавшего морской переход отряда кораблей Черноморского флота.

ПВО сбила семь ракет. На заводе из-за ракетной атаки пострадали два корабля. Все катера ВСУ уничтожил патрульный корабль «Василий Быков».