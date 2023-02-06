Общество 06 февраля 2023, 03:55 Наказание для дискредитирующих Россию звезд обсудят в Госдуме Госдума рассмотрит меры против россиян, дискредитирующих страну за рубежом РИА «Новости»

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Рабочую группу сформируют в Госдуме для изучения возможных мер в отношении уехавших за границу россиян, которые открыто дискредитируют ВС РФ. Об этом «Известиям» рассказала председатель комитета ГД по культуре Елена Ямпольская.

Депутаты рассмотрят предложения по конфискации имущества, лишению госнаград и запрету контента в Сети. В обсуждении также будут участвовать профильные ведомства и деятели культуры. Первое заседание состоится в середине февраля. По итогам обсуждения составят отчет, который направят спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

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«Мы пригласим представителей всех ведомств, относящихся к гуманитарной и силовой сфере. Уже есть предложения по возможному внесению изменений в законодательство, а также просто вопросы к силовикам, а также к Минкульту, Минэку, Центробанку, как работают те или иные уже действующие меры», — объяснила Ямпольская.

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Парламентарий уверена, что двух заседаний хватит для определения подходящих инициатив. По ее словам, «в стране много правильно ориентированных деятелей, которые согласятся поддержать эту тему».

Предложение ввести наказания для уехавших и выступающих против своей страны россиян начали озвучивать с начала 2022 года. Поводом стало интервью актера Артура Смольянинова*. Он заявил, что готов воевать на стороне Украины и ему безразлично будущее России.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.