НАК выработал новые меры защиты для Крымского моста | 360°

Все новости

Подмосковье

11 октября 2022, 19:29

Ферму по разведению кроликов на 2800 голов открыли в Орехово-Зуеве

Общество

11 октября 2022, 19:28

Названы семь вещей, которые мешают спокойно спать

Реклама

Мир

11 октября 2022, 19:26

США допустили передачу тактических ракет Украины

Мир

11 октября 2022, 19:18

Россия не против переговоров с США. Они могут поставить точку в конфликте на Украине

Мир

11 октября 2022, 19:17

Украине дали надежду на доступ к замороженным активам России

Эксклюзив

11 октября 2022, 19:11

Евросоюз останется в проигрыше от конфликта на Украине

Важное

11 октября 2022, 19:04

Путин по телефону поздравил генерала Суровикина с днем рождения

Здоровье

11 октября 2022, 19:02

Врач Логина предупредила о риске умереть из-за тумана

Важное

11 октября 2022, 18:57

Медведев поймал генсека НАТО на словах о признании войны с Россией

Общество

11 октября 2022, 17:57

НАК выработал новые меры защиты для Крымского моста

НАК объявил о мерах защиты от террористов перехода через Керченский пролив

Читать 360tv в

Национальный антитеррористический комитет выработал дополнительные меры повышения антитеррористической защищенности объектов транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информационный центр НАК.

«Выработан комплекс дополнительных мер, направленных на повышение уровня антитеррористической защищенности объектов транспортного перехода „Краснодарский край — Крым“», — сказано в сообщении.

Реклама

Заседание НАК в формате видеоконференции провел его председатель, директор ФСБ Александр Бортников.

Реклама

Взрыв грузового автомобиля на Крымском мосту произошел утром 8 октября, он спровоцировал возгорание железнодорожных цистерн проезжающего рядом поезда. По предварительной информации, жертвами теракта стали три человека. 11 октября стало известно о четвертом погибшем во время теракта на Крымском мосту.

Премьер России Михаил Мишустин призвал обеспечить все перевозки в направлении Крыма и обратно в полном объеме, чтобы не возникало сбоев.

Крымский мост

ФСБ

Взрыв на Крымском мосту

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама