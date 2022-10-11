НАК выработал новые меры защиты для Крымского моста | 360°

Общество 11 октября 2022, 17:57 Поделиться Telegram

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Viber НАК выработал новые меры защиты для Крымского моста НАК объявил о мерах защиты от террористов перехода через Керченский пролив РИА Новости

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Национальный антитеррористический комитет выработал дополнительные меры повышения антитеррористической защищенности объектов транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информационный центр НАК.

«Выработан комплекс дополнительных мер, направленных на повышение уровня антитеррористической защищенности объектов транспортного перехода „Краснодарский край — Крым“», — сказано в сообщении.

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Заседание НАК в формате видеоконференции провел его председатель, директор ФСБ Александр Бортников.

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Взрыв грузового автомобиля на Крымском мосту произошел утром 8 октября, он спровоцировал возгорание железнодорожных цистерн проезжающего рядом поезда. По предварительной информации, жертвами теракта стали три человека. 11 октября стало известно о четвертом погибшем во время теракта на Крымском мосту.

Премьер России Михаил Мишустин призвал обеспечить все перевозки в направлении Крыма и обратно в полном объеме, чтобы не возникало сбоев.

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