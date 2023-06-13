Общество 13 июня 2023, 12:56 НАК назвал цели спецслужб Украины на территории России НАК: украинские спецслужбы пытаются нарушить транспортное сообщение у зоны СВО РИА «Новости»

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Украинские спецслужбы и националистические формирования хотят нарушить транспортное сообщение у зоны проведения спецоперации, поэтому их целями являются объекты транспорта. Об этом на заседании Национального антитеррористического комитета сообщил его председатель, директор ФСБ России Александр Бортников, написал ТАСС.

По словам Бортникова, противник использует для совершения терактов на объектах транспортной инфраструктуры диверсионно-разведывательные группы, а также их пособников. Это могут быть как граждане Украины, так и России.

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Ранее Бортников сообщил, что для атак на побережье России используют зерновые коридоры. По его словам, Запад также стремится дестабилизировать ситуацию в СНГ. США и Великобритания активно работают, чтобы разобщить страны содружества.

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов рассказал о больших возможностях спецслужб Украины по вербовке агентов в российском тылу. Он отметил, что многие приехавшие украинские беженцы готовы вести подрывную деятельность по указу СБУ.