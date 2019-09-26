Социальная сеть «ВКонтакте» вместе с сервисом для поиска работы и сотрудников Worki запустили новое приложение. Оно работает на базе платформы VK Mini Apps и позволяет пользователям найти работу, не выходя из «ВК».

Новое приложение Worki строится на тесном сотрудничестве с социальной сетью. Оно ориентированно на тех, кто хочет найти работу. Сервис подбирает для пользователя оптимальные вакансии, основываясь на информации из его профиля во «ВКонтакте», а также геолокации.

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«Интеграция Worki с ВКонтакте сделает поиск работы и кандидатов ещё более эффективным. Сервис будет использовать все преимущества коммуникационных инструментов VK и сможет персонализировать вакансии на основе информации о пользователях», — отметил руководитель платформы VK Mini Apps Антон Циварев.

Для поиска подходящей работы приложение оснащено функцией машинного обучения. Оно позволяет сформировать индивидуальные предложения каждому пользователю. Сервис использует более 160 параметров оценки, чтобы подобрать именно те вакансии, на которые соискатель откликнется с большей вероятностью.

Сами пользователи могут установить нужные им фильтры на поиск вакансий. В их числе — зарплата, расстояние от дома до места работы, а также тип занятости.

Если соискатель заинтересовался предложением, он может откликнуться на вакансию, не покидая социальной сети. Работодатель свяжется с ним либо через чат внутри приложения, либо по телефону. Разработчики планируют в будущем ввести возможность прямого общения работодателей с соискателями через личные сообщения.

Разместить объявление о поиске сотрудников через приложение «ВКонтакте» нельзя. Работодатели могут это сделать через официальный сайт либо мобильное приложение.