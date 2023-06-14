14 июня 2023, 10:38
«Найти друзей и вдохновение». Фестиваль «Блогеры России» собрал более 110 тысяч человек
Более 110 тысяч человек посетили молодежный фестиваль «Блогеры России»
Молодежный фестиваль «Блогеры России», состоявшийся 12 июня, собрал более 110 тысяч человек. Мероприятия прошли сразу в пяти городах: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Хабаровске и Уфе.
Гостей ждали креативные мастер-классы, встречи и автограф-сессии с популярными блогерами, выступления артистов. Участники получили ценные советы от топовых блогеров, исполнили хиты вместе с хедлайнерами фестиваля и подняли в небо триколор в честь Дня России.
Генеральным спонсором мероприятия стала VK. На площадках мероприятия появились зоны «VK Клипов», где гости могли снимать вдохновляющие ролики. В сообществе «Блогеры России» в соцсети «ВКонтакте» можно было ответить на вопросы платформы «Другое Дело» и выиграть призы от VK.
На московской сцене фестиваля в парке Горького выступили Валя Карнавал, Хабиб, The Limba, Ян Дилан.
Хабиб отметил, что не в первый раз участвует в фестивале и его масштаб «с каждым разом только круче». Певец признался, что очень рад вновь побывать частью такого события, на этот раз прямо в столице.
«Такие праздники — это классная возможность единения с множеством людей, здесь можно найти и друзей, и пример для вдохновения, и спеть, и потанцевать, и пообщаться!» — подчеркнул исполнитель.
В Приморском парке Победы в Санкт-Петербурге выступили Ольга Бузова, Mia Boykа и Xolidayboy — они не только выступили перед зрителями, но и дали рекомендации начинающим блогерам. Бузова поделилась, что в этот раз город встретил ее «особенно душевно» и она получила «мощную отдачу и вдохновение» от участия в фестивале.
В Уфе и Волгограде блогерам удалось пообщаться с Нюшей, Тимой Акимовым, Романом Каграмановым, Настей Ивлеевой, Миланой Хаметовой и Esmi, а Хабаровске — с Кариной Кросс и Егором Шипом. Участники фестиваля также приобщились к творчеству этих исполнителей.
Карина Кросс призналась, что зрители встретили ее очень тепло и получился «классный праздник творчества», который она с удовольствием бы повторила.
Фестиваль завершился флешмобом «Воздушная красота» — в небо поднялся триколор из белых, синих и красных ленточек, которые участники получали на протяжении всего мероприятия и закрепляли на специальной конструкции.
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