Общество 14 июня 2023, 10:38 «Найти друзей и вдохновение». Фестиваль «Блогеры России» собрал более 110 тысяч человек Более 110 тысяч человек посетили молодежный фестиваль «Блогеры России»

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Молодежный фестиваль «Блогеры России», состоявшийся 12 июня, собрал более 110 тысяч человек. Мероприятия прошли сразу в пяти городах: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Хабаровске и Уфе.

Гостей ждали креативные мастер-классы, встречи и автограф-сессии с популярными блогерами, выступления артистов. Участники получили ценные советы от топовых блогеров, исполнили хиты вместе с хедлайнерами фестиваля и подняли в небо триколор в честь Дня России.

Генеральным спонсором мероприятия стала VK. На площадках мероприятия появились зоны «VK Клипов», где гости могли снимать вдохновляющие ролики. В сообществе «Блогеры России» в соцсети «ВКонтакте» можно было ответить на вопросы платформы «Другое Дело» и выиграть призы от VK.

На московской сцене фестиваля в парке Горького выступили Валя Карнавал, Хабиб, The Limba, Ян Дилан.

Хабиб отметил, что не в первый раз участвует в фестивале и его масштаб «с каждым разом только круче». Певец признался, что очень рад вновь побывать частью такого события, на этот раз прямо в столице.

«Такие праздники — это классная возможность единения с множеством людей, здесь можно найти и друзей, и пример для вдохновения, и спеть, и потанцевать, и пообщаться!» — подчеркнул исполнитель.

В Приморском парке Победы в Санкт-Петербурге выступили Ольга Бузова, Mia Boykа и Xolidayboy — они не только выступили перед зрителями, но и дали рекомендации начинающим блогерам. Бузова поделилась, что в этот раз город встретил ее «особенно душевно» и она получила «мощную отдачу и вдохновение» от участия в фестивале.

В Уфе и Волгограде блогерам удалось пообщаться с Нюшей, Тимой Акимовым, Романом Каграмановым, Настей Ивлеевой, Миланой Хаметовой и Esmi, а Хабаровске — с Кариной Кросс и Егором Шипом. Участники фестиваля также приобщились к творчеству этих исполнителей.

Карина Кросс призналась, что зрители встретили ее очень тепло и получился «классный праздник творчества», который она с удовольствием бы повторила.

Фестиваль завершился флешмобом «Воздушная красота» — в небо поднялся триколор из белых, синих и красных ленточек, которые участники получали на протяжении всего мероприятия и закрепляли на специальной конструкции.