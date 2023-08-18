Общество 18 августа 2023, 00:18 Найти дом и перевезти лошадей. Экс-глава МИД Австрии раскрыла планы в России Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что ищет дом в России для себя и питомцев РИА «Новости»

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Для окончательного переезда в Россию бывшему министру иностранных дел Австрии Карин Кнайсль не хватает собственного дома. Она объяснила РИА «Новости», что найти его непросто из-за большого количества питомцев.

Женщина сняла дом в Рязанской области, устроилась преподавателем в Санкт-Петербургский государственный университее и получила предложение возглавить один из его научных центров. Теперь Кнайсль мечтает о собственном жилье.

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«Мне нужно найти дом и переехать. Это должен быть подходящий дом, в котором можно будет жить с большим количеством питомцев — в Ливане у меня пони, лошади, у меня также много собак», — сказала она.

Карин Кнайсль заявила, что следит за динамикой курса валют, но зарплату преподавателя получает в рублях. Она сказала, что больше не связана с Евросоюзом.

Пост министра по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии Карин Кнайсль занимала с 2017 по 2019 год. «Известия» сообщили, что она временно поселилась в деревне Петрушово в Рязанской области.