Найдены новые доказательства принадлежности арктического шельфа России

Россия уже четыре года пытается доказать ООН, что государству принадлежит шельф Северного Ледовитого океана. Но комиссия всякий раз отказывает из-за недостаточного количества обоснований. Минобороны получило новые исчерпывающие аргументы, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

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По его словам, министерство провело дополнительные исследования: батиметрические и гравиметрические. Кроме того, специалисты сделали акустическое профилирование. Борисов заверил, что полученных данных хватит, чтобы полностью обосновать российские притязания на арктический шельф.

Очередное заседание комиссии ООН должно пройти в феврале 2020 года.

Вице-премьер также напомнил, что Россия подала заявку в ООН в августе 2015 года. Всего состоялось 11 заседаний, но комиссия потребовала дополнительные обоснования.

«На 50-й сессии в июле 2019 года подкомиссия не согласилась с доводами нашей делегации в части построения внешней границы континентальной окраины в пределах южной части хребта Гаккеля», — приводит слова Берисова РИА «Новости».

Первый раз Россия заявила о претензиях на участок шельфа, включающий хребет Ломоносова и поднятие Менделеева, в 2001 году. Эта территория богата углеводородами, которые могут составлять около 4,9 миллиарда тонн. Но тогда комиссия отклонила заявку из-за нехватки геологической информации.