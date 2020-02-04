Найдено точное место захоронения Даниила Хармса

В Петербурге нашли могилу поэта, писателя и драматурга Даниила Хармса. Он был похоронен на Пискаревском кладбище, в районе братских могил номер 9 и 23.

Как сообщил петербургскому изданию «Фонтанка» Александр Марс, писатель, и основатель премии имени Даниила Хармса, для поиска были привлечены архивные документы.

Благодаря им еще четыре года назад удалось выяснить, что могила расположена на Пискаревском кладбище. Сам писатель скончался во время блокады города, в феврале 1942 года. Он находился до этого в психиатрическом отделении тюремной больницы в «Крестах» по адресу Арсенальная набережная, 7.

Искатели сначала выяснили, куда тела вывозились из больницы (на Пискаревское кладбище), после чего сделали запрос в архив кладбища.

«Оставалось найти братскую могилу, где похоронен Даниил Хармс, — отметил Марс. — Для этого мы обратились в архив кладбища. Здесь нам сообщили, что в начале феврале 1942 года захоронения производились в секторе братских могил номер 9 и 23. Точнее место, к сожалению, не узнать».

Рядом с братской могилой активисты поставили табличку с надписью на латыни «Здесь покоится Хармс».