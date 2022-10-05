Найдено объяснение «лазерным столбам» под Белгородом | 360°

Общество 05 октября 2022, 13:49 Поделиться Telegram

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Viber Найдено объяснение «лазерным столбам» под Белгородом Начальник отдела БелГУ Андреева: лазерные столбы в Белгороде — природное явление

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«Лазерные столбы» в небе, которые заметили вчера белгородцы, — атмосферное явление, которое называется гало, пояснила РИА «Новости» начальник отдела развития исследовательских компетенций Белгородского госуниверситета Наталья Андреева. Периодически такие «столбы» возникают над городскими теплицами, которые подсвечиваются по ночам.

«У нас недавно были дожди, атмосфера влажная, и, возможно, в этот момент в атмосфере были частицы определенного размера, они могли кристаллизоваться в такой форме. Когда свет проходит через эти частицы, то образуется такое явление», — рассказала Андреева.

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Она добавила, что в данном случае мощным источником света послужили теплицы.

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В соцсетях выдвигали самые разные версии происхождения странных желтых столбов. Кто-то думал, что это зенитные прожекторы, кто-то предположил, что работает система спутников оптической разведки, а некоторые даже заговорили о «лазерном оружии». Белгородские власти официальных комментариев не давали.

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