Общество 17 января 2023, 07:40 Найденные в Приморье котята дальневосточного леопарда умерли Обнаруженные у трассы в Приморье два котенка дальневосточного леопарда умерли Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Два котенка дальневосточного леопарда, обнаруженные у трассы в Приморье без матери, умерли. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба национального парка «Земля леопарда».

Котят нашли рядом с трассой в Хасанском районе Приморского края. Их отловили, чтобы они не замерзли или не попали под машину.

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«Полуторамесячным котятам оказывали все необходимую медицинскую помощь, но болезнь развилась слишком остро. Всего около 45 дней, потому что в таком возрасте у этих животных процессы в организме проходят стремительно из-за быстрого метаболизма», — сказано в сообщении.

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Специалисты не исключают, что котят умерли из-за изменений в организме, вызванных пока не обнаруженным инфекционным заболеванием. Их точную причину смерти озвучат после исследований в Москве и во Владивостоке.

Дальневосточный леопард является самым редким представителем семейства крупных кошачьих в мире. Их можно встретить лишь в юго-западной части Приморья, а также на небольшом, граничащем с Россией участке территории Китая.