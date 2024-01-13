Общество 13 января 2024, 02:59 Найденные в мусоре сценарии сериала «Друзья» продали за 2,5 миллиона рублей Найденные в мусоре сценарии «Друзей» продали на аукционе за 22 тысячи фунтов Freepik

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Сценарии к двум сериям ситкома «Друзья», которые 25 лет назад нашли в мусоре, теперь продали на аукционе за 22 тысячи фунтов стерлингов (около двух с половиной миллионов рублей). Информацию об этом опубликовали на сайте аукционного дома Hansons.

По данным дома, наброски сюжета сначала оценивали в 600-800 фунтов стерлингов, однако их стоимость резко поднялась после получения 219 заявок со всего мира. Обращения приходили из США, Австралии, Великобритании, Германии, Испании, Швейцарии, ОАЭ и Украины.

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«Молоток опустили на цене 22 тысячи фунтов. Общая сумма, которую заплатил иностранный онлайн-покупатель, составила 28 864 фунта (с налогами и сборами)», — сказано в сообщении.

Сценарий серий называются «Эпизод со свадьбой Росса I» и «Эпизод со свадьбой Росса II». Их попытались уничтожить в 1998 году после конца съемок, однако экс-сотрудница студии в Лондоне нашла их и забрала.

Ранее письмо пассажира «Титаника» продали на аукционе в Монтевидео за 12 тысяч долларов. Послание написано от руки, в нем был прикреплен снимок отправителя в 1909 году.