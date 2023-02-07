Общество 07 февраля 2023, 18:19 Найденную в нижегородском монастыре старинную икону передали Александро-Невскому собору

Читать 360tv в

Икона «Крест с предстоящими» была найдена при проведении реставрации в Нижегородском женском Крестовоздвиженском монастыре. Старинную находку доставили в Александро-Невский собор города, сообщил сайт «Время Н».

Специалисты обнаружили ее завернутой в газету от 3 сентября 1917 года. Икона будет находиться в Александро-Невском кафедральном соборе до 13 февраля.

Реклама

Отмечается, что святыню в соборе встретил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Реклама