Найденную под Смоленском девочку положили в больницу

Годовалую девочку, которую через три дня поисков обнаружили живой под Смоленском, доставили в местную больницу. При необходимости ребенка перевезут в Москву, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

По ее словам, сейчас ребенка обследуют врачи. Она находится в сознании и пытается говорить, сообщил ТАСС.

Кузнецова напомнила, что девочку нашли в четырех километрах от дома ее семьи. Спасатели донесли ее на руках до края леса, где ее ждала скорая помощь.

«В скором времени планируется из Москвы в Смоленскую область вылет вертолета на случай необходимости транспортировки ребенка в столичную клинику», — добавила омбудсмен.

Она подчеркнула, что находится на связи с врачами больницы и держит ситуацию на контроле. Кузнецова также поблагодарила всех, кто помогал искать ребенка.

«Мы все очень надеемся, что теперь все будет хорошо», — заключила уполномоченный.

Девочка пропала утром 17 августа. В поисковой операции участвовали сотрудники СК, полиция, спасатели, военные, поисковики из отрядов «Сальвар» и «Лиза Алерт», местные жители. Когда ее нашли, она была в сознании и отозвалась на голос. На теле ребенка есть следы укусов насекомых.