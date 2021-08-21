Найденную под Смоленском девочку перевели в общее отделение

Найденную в лесу в Смоленской области девочку перевели из реанимации в общее отделение больницы. Ребенку год и десять месяцев, его искали три дня.

Сотрудник Смоленской областной детской клинической больницы сообщил ТАСС, что состояние девочки стабилизировалось. Она будет находиться в больнице еще как минимум до начала следующей недели.

«Выходные точно, и 23 августа — осмотр», — рассказали в пресс-службе больницы.

Девочка 2019 года рождения пропала около села Шлыково Темкинского района Смоленской области утром 17 августа. Ее искали все это время круглые сутки. Полицейские завели уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Поисками девочки занимались три поисковых отряда, правоохранители, добровольцы, а также военные и водолазы.

Спустя трое суток ребенок был найден живым в четырех километрах от дома. Его сразу же отправили в больницу. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова поблагодарила всех участников поиска.