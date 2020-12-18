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    18 декабря 2020, 14:37

    Найденного без одежды в Москве ребенка отправили в больницу

    Екатерина Шамина

    В Москве найденный полуголым ребенок находится в больнице. Его мать уверяет, что он сам вышел из дома ночью. Об этом сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты Москвы РИА «Новости».
    Найденного без одежды в Москве ребенка отправили в больницу

    «Жизни и здоровью ничего не угрожает. Сотрудники соцзащиты оперативно связались с семьей для уточнения обстоятельств произошедшего. По словам мамы, ребенок ночью проснулся и вышел из дома, пока все спали. Мальчика обнаружила полиция», — рассказали в пресс-службе.

    Семья, по сообщению РИА «Новости», благополучная, получает социальную помощь. Сотрудники соцзащиты обещали оказать психологическую поддержку ребенку.

    В прокураторе Москвы проходит проверка в связи с обнаружением малолетнего без сопровождения взрослых в районе Северное Измайлово.

    «В ходе прокурорской проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних», — рассказали в пресс-службе ведомства.

    В районе Щелковского шоссе рано утром 18 декабря полиция обнаружила полуголого мальчика. Взрослых рядом не было.