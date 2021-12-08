Найденное в сумке стрелка из МФЦ устройство оказалось аккумулятором. Об этом написал Life со ссылкой на своего собеседника.

Согласно его информации, при обыске подозреваемого сотрудники правоохранительных органов нашли странный предмет — несколько батарей, приставленных друг к другу и обмотанных скотчем. Поначалу полицейские предположили, что это могла быть взрывчатка, но более пристальный осмотр показал, что предмет безопасен и представляет собой аккумулятор для велосипеда.

Позже правоохранители нашли в сумке стрелка переносную болгарку и еще одну батарею.

Стрельба в МФЦ «Рязанский» произошла на юго-востоке Москвы на Рязанском проспекте 7 декабря. Главным подозреваемым стал мужчина в возрасте 45 лет. В результате инцидента погибли два человека, трое пострадали. Одна из предполагаемых версий причины случившегося такова: мужчине не понравились действия охранника организации, который попросил его надеть маску на входе. СМИ писали, что задержанному хотят назначить психолого-психиатрическую экспертизу.