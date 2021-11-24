Найденное массовое захоронение в Ленинградской области посчитали средневековым кладбищем

На днях недалеко от деревни Новая Буря в Ломоносовском районе Ленинградской области были обнаружены останки полутора тысяч человек. Среди них нашлись не только мужчины, но и беременные женщины, а также дети. Следователи предположили, что здесь убивали людей в Великую Отечественную войну, однако археологи с ними не согласились, написал Piter.TV.

Археолог и научный сотрудник ИИМК РАН Иван Стасюк предположил, что находка является церковным кладбищем при кирхе в Новой Буре, которая существовала там в 17 веке. По его словам, имеющиеся останки женщин и детей очень характерны как раз для средневековья. В те времена, по словам специалиста, смертность среди детей и беременных женщин была очень высокой, а несколько слоев захоронений — типично для крупных церковных кладбищ.

Стасюк также отметил, что прояснению дела может помочь хотя бы один зуб с пломбой, найденный среди останков. Такая экспертиза поможет определить век, к которому относится захоронение: если пломба найдется, значит находка принадлежит к 20-му веку.

Подобного мнения придерживается и научный сотрудник Центра археологических исследований Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого Павел Колосницын. По его словам, описанное захоронение имеет признаки старого кладбища: отсутствие вещей, наличие разрозненных костей, большое количество останков женщин и детей.