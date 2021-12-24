Мать бросила своих детей в овраге в селе Прокудино под Саратовом. Перед этим женщина пыталась их задушить. Когда детей нашли, восьмилетний мальчик был уже мертв, его пятилетняя сестра была жива. Сейчас девочка находится в больнице. Ее состояние врачи называют пограничным между жизнью и смертью.

Главный врач областной детской клинической больницы Саратовской области Михаил Свинарев в беседе с «360» отметил, что в медучреждение девочка поступила в крайне тяжелом состоянии, которое сохраняется до сих пор.

«Безусловно, здесь нельзя ожидать, какого-то быстрого выздоровления. Сейчас наша главная задача стабилизировать. Поражения очень тяжелые», — отметил Свинарев.

Он заметил, что девочка была практически задушена, а после этого провела около пяти часов на морозе. Поэтому в Актарскую больницу, по словам врача, ребенка привезли уже в состоянии клинической смерти.

«Поэтому в первые моменты, молодцы врачи, они занимались спасением жизни, как таковой. Возвращением к жизни, реанимировали. Только к ночи состояние удалось стабилизировать и ночью ее доставили в Саратов», — сообщил врач.

За 12 часов в саратовской больнице медики продолжили интенсивную терапию, они связывались с врачами-комбустиологами — специалистами ожоговой медицины. Свинарев отметил, что у девочки очень тяжелые повреждения, порядка 25% поверхности тела обморожено, есть участки с поражением четвертой, самой высокой степени.

Поэтому у нас существуют риски, что все это может дойти до ампутации пальцев на руках и ногах. Ну и удушение — это тяжелейшая гипоксия, повреждение головного мозга, легких. Поэтому пока состояние ребенка критическое. Плюс остановка сердца Михаил Свинарев Главный врач областной детской клинической больницы Саратовской области

Врач отметил, что произошедшее стало огромным стрессом для организма ребенка. Как объяснил Свинарев, когда происходит одна травма — это уже тяжелое поражение, а тут сочетание нескольких неблагоприятных факторов: отсутствие воздуха и переохлаждение. В течении полутора часов девочка находилась на грани жизни и смерти, сообщил собеседник «360». Был эпизод остановки сердца, но благодаря успешной реанимации все обошлось, добавил он.

Из-за гипоксии у девочки повреждение мозга. Как первичное осложнение здесь идет отек мозга с нарушением всей рефлекторной активности, поэтому она находилась в коме, объяснил Свинарев.

Сейчас мы ее стабилизируем, но кома остается большей частью медикаментозной. То есть лечение, чтобы мозг оставался в спокойном состоянии. Плюс у нее тяжелое повреждение легких. Там есть отек, есть кровоизлияние. Как результат пневмония. Это основное Михаил Свинарев Главный врач областной детской клинической больницы Саратовской области

Он отметил, что после реанимации проблем с сердцем у девочки больше не было, сердце достаточно стабильное. И работают почки. Сейчас задача медиков — сделать так, чтобы работал желудочно-кишечный тракт, чтобы организм максимально функционировал, насколько это возможно.

Состояние ребенка пока очень тяжелое, отметил врач. Пока это пограничное состояние между жизнью и смертью.