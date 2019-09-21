Найдена пропавшая в Москве 14-летняя теннисистка из Абхазии

Спортсменка не пострадала и сейчас доставлена родителям.

Юная теннисистка из Абхазии исчезла в Москве Подробнее

«В ближайшее время правоохранительные органы предоставят более детальную информацию», — сообщили правоохранители.

О пропаже теннисистки стало известно ранее 21 сентября. По данным правоохранителей, Кварчия прибыла в столичный аэропорт Внуково авиарейсом Самара — Москва вечером 18 сентября. На территории воздушной гавани ее зафиксировала камера видеонаблюдения. Однако после этого девушку никто не видел. Позже по соцсетям также распространилось видео якобы с камеры во Внуково. На кадрах видно, что спортсменка обнималась с неизвестным молодым человеком.

Эрика Кварчия учится в самарской школе олимпийского резерва. Она — мастер спорта по настольному теннису. Она стала первой спортсменкой из Абхазии, получившей это звание в настольном теннисе.