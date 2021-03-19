Найдена причина многодневного сбоя с загранпаспортами на Госуслугах

Некоторые пользователи портала госуслуг в течение нескольких дней сталкивались со сложностями при оформлении биометрических загранпаспортов, около 20% из них не могли полноценно использовать эту услугу. Как выяснилось, причина проблемы была связана с функционированием информационной системы МВД.

Чтобы установить причины нестабильной работы электронного сервиса по приему заявлений через Госуслуги, Минцифры и МВД провели расследование.

«В настоящее время причина проблем установлена: это связано с функционированием информационной системы МВД», — сказал замглавы Минцифры России Олег Качанов. Его слова приводит ТАСС.

Он пояснил, что в ближайшее время на стороне МВД установят новую версию программного обеспечения и услуга по оформлению загранпаспортов снова будет доступна в обычном режиме. Также, по словам Качанова, будут приняты меры, чтобы не допустить подобных ситуаций в будущем.

В России в скором времени может наступить конец бесконечным бумагам, справкам и очередям у кабинетов. Вся социалка переезжает в цифровое поле. Создание «социального казначейства» включили в проект общенационального плана действий по восстановлению экономики. Единой цифровой платформой будут пользоваться все органы и организации, что сделает оказание социальной поддержки на федеральном, региональном и муниципальном уровнях более адресным и эффективным.