Найдена минералка «Ессентуки № 17», которую не стоит пить

Лечебные и оздоровительные свойства минеральной воды «Ессентуки № 17» известны всем. Специалисты определили, какая минералка настоящая и есть ли от нее польза.

Исследование провел экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль», опубликовав его результаты на своем сайте. Проверку проходила продукция марок «Компания Вимм-Билль-Данн Ессентуки № 17», «Аллея источников № 17», «Ессентуки № 17», «Заповедник здоровья», «О`кей / Родной бюветъ № 17, Ессентуки-город курорт», «Старый источникъ № 17».

Надпись «№ 17» на «Заповеднике здоровья» нанесена зря: ее состав отличается от нормы, принятой для лечебной минеральной воды гидрохимического типа «Ессентукский 17».

Некоторые взятые для исследования продукты не соответствовали показателям радиоационной безопасности. У «О`кей / Родной бюветъ № 17, Ессентуки-город курорт» и «Старый источникъ № 17» удельная суммарная альфа-активность воды превысила максимально допустимый уровень в 3-3,7 раза.

Специалисты отметили, что рекомендуют к употреблению воду «Компания Вимм-Билль-Данн Ессентуки № 17», «Аллея источников № 17» и «Ессентуки № 17».

Больше повезло маркам кильки в томате. После проверки «Росконтроль» признал все образцы безопасными для употребления.