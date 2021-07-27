Найдена мертвой судья из Петербурга, которая рассматривала дело убийцы Старовойтовой

В Санкт-Петербурге обнаружили мертвой председателя Куйбышевского районного суда Елену Горбунову. Ее нашли в собственной квартире.

«Для нас это большая трагедия и большая потеря», — сообщили РИА «Новости» в объединенной городской пресс-службе суда.

В ведомстве уточнили, что смерть не была насильственной.

Елена Горбунова в 1998 году окончила Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «юриспруденция». С 2001 года она работала в Куйбышевском районном суде в Санкт-Петербурге в должности судьи. С 2007 года — зампредседателя суда.

Через 10 лет Елена Горбунова получила новое назначение. Она стала председателем Куйбышевского районного суда. Одним из ее знаменитых дел было дело лидера тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина). Его приговорили к 23,5 года лишения свободы за создание преступного сообщества. Он также был обвинен в убийстве депутата Госдумы второго созыва Галины Старовойтовой.