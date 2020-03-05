Найдена еще одна жертва лже-хирурга из Краснодара

Пластический псевдохирург Алена Верди из Краснодара навредила еще одной женщине. В 2015 году она сделала своей пациентке пластику век и лабиопластику. Расплатиться та должна была процедурой по наращиванию волос. Все вышло, как и с остальными пациентками — с осложнениями.

Верди оперировала в арендованном помещении 23 марта, уточнили в пресс-службе СК РФ по Краснодарскому краю. Из-за ее дилетантских действий женщина получила асимметрию глазных щелей. В области век у нее образовались рубцы, при этом нижние вывернулись и подверглись ретракции (сокращению — прим. ред.).

Следователи подчеркнули, что здоровью пострадавшей был нанесен тяжкий вред.

На счету Алены Верди до этого случая были два эпизода оказания медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Лже-хирурга обвинили также в пяти эпизодах оказания медуслуг, которые повлекли за собой причинение тяжкого вреда здоровья. Она пыталась сбежать из страны и уехать в Израиль.

Расследование дела псевдоврача с февраля 2020 года находится на контроле главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.