Найден способ сохранения низких цен на «социальные» продукты

Минпромторг изучит вопрос снижения НДС на социально значимые продукты. В определенном случае торговые сети смогут частично восстановить свою рентабельность. Об этом «360» рассказал член правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Сергей Илюха.

По словам эксперта, все зависит от того, с какой формулировкой снизят НДС на социально значимые продукты. Он напомнил, что сейчас задача социальной поддержки населения во многом возложена на бизнес. Торговые сети сами на себя взяли обязанность снизить наценку.

«Честно скажу, что на экономике самого розничного бизнеса это отразилось не лучшим образом. Социально значимые товары — это достаточно большая доля продажи. Сети сейчас отказываются от части своей прибыли. Если государство снизит НДС и не обяжет его транслировать на полку, то сети частично восстановят свою рентабельность», — отметил Илюха.

Он добавил, что в противном случае государство осуществит косвенное финансирование потребителей. При любой ситуации потребителям не станет хуже. Или сети смогут дольше за свой счет поддерживать минимальные наценки, или государство напрямую будет заниматься инвестированием.